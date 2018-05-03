В Таллине полностью обновят православный храм XVIII века
Власти Таллина выделили 180 тысяч евро на реставрацию столичного православного храма Рождества Богородицы (Казанской церкви).
Отмечается, что храм Рождества Пресвятой Богородицы, который через три года отметит свое 300-летие, является старейшим сакральным деревянным сооружением в Таллине.
Церковь была построена в 1721 году, став первым православным храмом в Таллине после вхождения Эстонии в состав Российской империи.
Кроме того, церковь является старейшей в стране из сохранившихся деревянных церквей, отмечает РИА Новости.
Следующая новость Санкции США веером докатились до Виктора Вексельберга
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии