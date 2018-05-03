В Таллине полностью обновят православный храм XVIII века

Власти Таллина выделили 180 тысяч евро на реставрацию столичного православного храма Рождества Богородицы (Казанской церкви).

Отмечается, что храм Рождества Пресвятой Богородицы, который через три года отметит свое 300-летие, является старейшим сакральным деревянным сооружением в Таллине.

Церковь была построена в 1721 году, став первым православным храмом в Таллине после вхождения Эстонии в состав Российской империи.

Кроме того, церковь является старейшей в стране из сохранившихся деревянных церквей, отмечает РИА Новости.

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