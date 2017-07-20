В Таллине к доставке почты привлекли роботов

В эстонской столице начался эксперимент по использованию роботов в качестве почтальонов.

Восемь механических курьеров занимаются доставкой посылок и бандеролей. Базой им служит автофургон.

Роботы принадлежат компании Omniva, которая стала первопроходцем в данной сфере. По словам ее главы Йооны Салувеэр, тестирование проекта займет два месяца, сообщает «Экономика сегодня».