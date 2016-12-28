Талибы обезглавили в Афганистане женщину за посещение магазина без мужа

В провинции Сар-э-пул в Афганистане боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» обезглавили женщину за то, что она отправилась в продуктовый магазин без сопровождения близких родственников мужского пола.

Муж казненной за несколько дней до инцидента покинул страну. В его отсутствие супруга отправилась за покупками на рынок в деревне Латти. На улице ее задержала группа вооруженных мужчин и вскоре убила, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

По словам губернатора провинции, женщина стала жертвой, поскольку нарушила запрет боевиков на посещение публичных мест без сопровождающих мужского пола.

Вместе с тем представители движения отрицают свою причастность к убийству, - сообщает издание.