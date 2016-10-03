Талибы начали наступление на афганский город Кундуз
Движение «Талибан» предприняло наступление на город Кундуз а севере Афганистана, сообщают с места событий западные СМИ, сообщает «Интерфакс».
По сообщениям, которые публикуются со ссылками на представителей городских властей и полиции, талибы начали наступление на город в ночь на понедельник, атакуя защитников города с четырех направлений. В настоящее время бои вокруг города и в городской черте продолжаются.
Атака на Кундуз началась в рамках наступления талибов в различных районах страны.
В 2015 году боевики движения «Талибан» уже захватывали Кундуз, но оставили его через два дня. Тогда жертвами боев за город стали, по данным ООН, около 300 человек.
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