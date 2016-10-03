Талибы начали наступление на афганский город Кундуз

Движение «Талибан» предприняло наступление на город Кундуз а севере Афганистана, сообщают с места событий западные СМИ, сообщает «Интерфакс».

По сообщениям, которые публикуются со ссылками на представителей городских властей и полиции, талибы начали наступление на город в ночь на понедельник, атакуя защитников города с четырех направлений. В настоящее время бои вокруг города и в городской черте продолжаются.

Атака на Кундуз началась в рамках наступления талибов в различных районах страны.

В 2015 году боевики движения «Талибан» уже захватывали Кундуз, но оставили его через два дня. Тогда жертвами боев за город стали, по данным ООН, около 300 человек.