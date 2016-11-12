«Талибан» взял на себя ответственность за взрыв на воздушной базе НАТО в Афганистане

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв, прогремевший около военной базы США и НАТО Баграм, расположенной в провинции Парван на востоке Афганистана.

По последним данным, в результате взрыва, прогремевшего около столовой ранним утром, погибли четыре человека и более десяти получили ранения, сообщает ТАСС.