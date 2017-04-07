Талая вода поможет сохранить молодость
Ученые открыли новые необычные свойства размороженной воды. Так, талая вода является, по их мнению, не только панацеей от многих заболеваний, но и средством, которое поможет сохранить молодость и избавиться от лишних килограммов.
Эксперты заявили, что талая вода благодаря своей структуре и свойствам блокирует проявления старения организма, при этом люди выглядят намного моложе своего биологического возраста. Также она помогает избавиться от холестерина в крови, - сообщают «Актуальные новости».
Для этого необходимо три месяца регулярно пить талую воду. Специалисты отмечают, что размороженная вода действует на организм как ощелачивающее средство. То есть она помогает предотвратить развитие метаболического синдрома.
Следующая новость Киев заманивает крымчан безвизовыми поездками в ЕС
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии