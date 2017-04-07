Талая вода поможет сохранить молодость

Ученые открыли новые необычные свойства размороженной воды. Так, талая вода является, по их мнению, не только панацеей от многих заболеваний, но и средством, которое поможет сохранить молодость и избавиться от лишних килограммов.

Эксперты заявили, что талая вода благодаря своей структуре и свойствам блокирует проявления старения организма, при этом люди выглядят намного моложе своего биологического возраста. Также она помогает избавиться от холестерина в крови, - сообщают «Актуальные новости».

Для этого необходимо три месяца регулярно пить талую воду. Специалисты отмечают, что размороженная вода действует на организм как ощелачивающее средство. То есть она помогает предотвратить развитие метаболического синдрома.