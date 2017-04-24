Таксисты заплатят «Яндексу» за навигатор и карты

Таксопарки и курьерские службы будут платить за пользование навигационными сервисами «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты».

Чтобы использовать навигационные сервисы «Яндекса» в коммерческих целях, скоро потребуется специальная лицензия, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что тестирование нового формата начнется в этом году, подготовка стартует 1 мая в «Навигаторе», а через какое-то время и в «Картах».

По словам источника издания, являющегося владельцем одного из проектов в сфере курьерской доставки, «Яндекс» давно берет деньги за коммерческое использование «Навигатора».

Он отметил, что при превышении определенного месячного лимита запросов с одного сервера система начнет работать со сбоями, а после выхода на 1 тысячу запросов в месяц «Яндекс» предложил заплатить за пользование сервисом около 50 тысяч рублей в месяц. Еще 120 тысяч рублей необходимо было отдать за саму лицензию.

По словам директора департамента исследований и разработок «2ГИС» Павла Мочалкина, «Яндекс» рискует потерять клиентов, так как платить готовы будут не все. В качестве примера он привел прецедент с картографическим API от Google: при переходе на коммерческую модель ряд крупных сервисов отказались от Google, перейдя на бесплатные альтернативы.

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