Таксистов России обяжут указывать свою судимость

Госдума рассмотрит новый законопроект в сфере обслуживания такси, касающийся судимости водителей.

По новому закону, интернет-агрегаторы таксопарков будут обязаны справляться о бывших судимостях водителей, если таковые имелись, сообщает РИА Новости.

На данный момент в России не существует четко прописанных правил при приеме на работу таксистов, кроме вопроса гражданства, и наличия официального разрешения на пассажирские перевозки.