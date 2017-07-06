Таксистов России обяжут указывать свою судимость
Госдума рассмотрит новый законопроект в сфере обслуживания такси, касающийся судимости водителей.
По новому закону, интернет-агрегаторы таксопарков будут обязаны справляться о бывших судимостях водителей, если таковые имелись, сообщает РИА Новости.
На данный момент в России не существует четко прописанных правил при приеме на работу таксистов, кроме вопроса гражданства, и наличия официального разрешения на пассажирские перевозки.
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