Таксист из ревности протаранил автомобиль коллеги-конкурента в Одинцово

В подмосковном Одинцово таксист из ревности протаранил автомобиль коллеги-конкурента.

По словам самого нарушителя, он пошел на такой шаг после того, как романтические отношения с ним решила порвать девушка-диспетчер.

Решив поговорить со своей девушкой, мужчина заявился к ней домой, однако экс-возлюбленная в этот момент собирала свои вещи, чтобы переехать жить к новому избраннику.

Не выдержав этого, таксист протаранил такси оппонента, а также избил машину ногами. В итоге мужчина нанес себе травмы.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала таксиста, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».