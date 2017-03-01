Таксист из ревности протаранил автомобиль коллеги-конкурента в Одинцово
В подмосковном Одинцово таксист из ревности протаранил автомобиль коллеги-конкурента.
По словам самого нарушителя, он пошел на такой шаг после того, как романтические отношения с ним решила порвать девушка-диспетчер.
Решив поговорить со своей девушкой, мужчина заявился к ней домой, однако экс-возлюбленная в этот момент собирала свои вещи, чтобы переехать жить к новому избраннику.
Не выдержав этого, таксист протаранил такси оппонента, а также избил машину ногами. В итоге мужчина нанес себе травмы.
Прибывшая на место происшествия полиция задержала таксиста, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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