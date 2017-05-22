Таксист ограбил гражданина США в Москве
Таксист в Москве украл у туриста из США 423 тысячи рублей.
По словам потерпевшего, он поймал такси недалеко от Кремля, а по дороге до пункта назначения попросил водителя заехать в McDonald's. Вернувшись из заведения через несколько минут, американец обнаружил, что таксист уехал вместе с его сумкой, в которой было 6 тысяч долларов, 25 тысяч рублей, iPhone 7+, документы и банковские карты.
Правоохранительные органы ведут поиски грабителя, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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