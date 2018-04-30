Таксист в Химках на полчаса заблокировал выезд машине медиков

В Химках машина скорой помощи на полчаса оказалась заблокирована из-за неправильной парковки таксиста.

По словам врачей, водитель такси поставил автомобиль таким образом, что перекрыл выезд машине скорой, и сам ушел по делам. Врачи не смогли выехать до тех пор, пока водителя не отыскали через диспетчерскую службу таксопарка.

Как рассказали телеканалу «360» в пресс-службе ГИБДД по региону, в настоящее время информация об инциденте проверяется.

Накануне внедорожник при выезде со двора в Свиблово задавил учащегося пятого класса. Мальчик выбежал из-за стоявшего рядом автомобиля. С травмами ребенок был доставлен в больницу.