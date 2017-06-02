Такси-сервис Gett уличили в обмане клиентов

ФАС уличило компанию «Геттакси Рус», являющуюся дочкой такси-сервиса Gett, в обмане клиентов относительно минимальной стоимости поездки, говорится в сообщении московского управления Федеральной антимонопольной службы.

Согласно расследованию, проведенному специалистами УФАС, сервис такси нарушил конкурентное законодательство, распространяя информацию, вводящую в заблуждение относительно стоимости услуг компании.

Как уточняется в сообщении, на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компания разместила слоган «Gett Taxi от 50 рублей». Однако ведомство установило, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей.

Выяснилось, что цена самого дешевого класса автомобиля при выборе для поездки по Москве складывается из суммы: 50 рублей за посадку + 18 рублей за каждую последующую минуту, сообщает «Интерфакс».

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