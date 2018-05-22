Такси стало заменять россиянам поездки на личном автомобиле

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по поводу возможности отказа граждан в крупных городах России пользования личным автомобилем в пользу общественного транспорта.

Отмечается, что каждый пятый опрошенный автовладелец (20%) потенциально готов ограничить использование автомобиля. Полностью отказаться от личного автотранспорта гипотетически могли бы 5% участников опроса.

Чаще всего в качестве альтернативы личному транспорту респонденты называют как раз такси (27%), а также наземный общественный транспорт (23%) и метро (21%), передает РИА Новости.