Такси стало заменять россиянам поездки на личном автомобиле
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по поводу возможности отказа граждан в крупных городах России пользования личным автомобилем в пользу общественного транспорта.
Отмечается, что каждый пятый опрошенный автовладелец (20%) потенциально готов ограничить использование автомобиля. Полностью отказаться от личного автотранспорта гипотетически могли бы 5% участников опроса.
Чаще всего в качестве альтернативы личному транспорту респонденты называют как раз такси (27%), а также наземный общественный транспорт (23%) и метро (21%), передает РИА Новости.
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