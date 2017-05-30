Такси в Санкт-Петербурге перекрасят в белый цвет

Все автомобили такси в Санкт-Петербурге в скором времени будут перекрашены в белый цвет, сообщили в городском комитете по транспорту.

Как уточняется в материале, соответствующий законопроект находится в разработке. Позже его должен подписать губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Ранее рассматривалась возможность трех цветов – белого, серебристого и черного, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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