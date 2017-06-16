Такси из Домодедово до отеля обошлось иностранцу в 50 тысяч рублей
Журналист из Чили Диего Гаспар Саэс Миранда, приехавший в Москву освещать Кубок конфедераций, заплатил 50 тысяч рублей таксисту за поездку из аэропорта Домодедово до отеля.
По его словам, не зная курс валюты, он отдал водителю 60 тысяч рублей и получил 10 тысяч в качестве сдачи.
После того, как журналист узнал о реальной стоимости поездки на такси, он обратился в полицию. Ведутся поиски водителя, сообщает Life.
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