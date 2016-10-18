ВТБ 24 также снизит ставки по ипотеке

Руководство ВТБ 24 вслед за Сбербанком России решил снизить ставки по всей линейке ипотечных программ в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка. Это случится до конца недели.

- ВТБ 24 до конца текущей недели намерен снизить ставки по всей линейке ипотечных программ в среднем на 0,5 п.п. Самая низкая ставка по-прежнему сохранится в рамках программы с господдержкой, по которой сейчас выдается каждый второй кредит, - приводятся слова старшего вице-президента, директора департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрея Осипова в сообщении.

ВТБ 24 отмечает продолжение восстановления ипотеки. Она, по мнению банка, является драйвером роста всего рынка розничного кредитования.