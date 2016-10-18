ВТБ 24 также снизит ставки по ипотеке
Руководство ВТБ 24 вслед за Сбербанком России решил снизить ставки по всей линейке ипотечных программ в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка. Это случится до конца недели.
- ВТБ 24 до конца текущей недели намерен снизить ставки по всей линейке ипотечных программ в среднем на 0,5 п.п. Самая низкая ставка по-прежнему сохранится в рамках программы с господдержкой, по которой сейчас выдается каждый второй кредит, - приводятся слова старшего вице-президента, директора департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрея Осипова в сообщении.
ВТБ 24 отмечает продолжение восстановления ипотеки. Она, по мнению банка, является драйвером роста всего рынка розничного кредитования.
Следующая новость Ученые придумали способ борьбы с зависимостью от смартфонов
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии