В Таиланде задержали преступников из России

Правоохранительные органы Таиланда задержали четверых граждан России, разыскиваемых по линии Интерпола за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как уточняется в материале, задержанные Дмитрий Шкуратов, Анатолий Самодов, Евгений Коровин и Андрей Дзятковский будут депортированы в Россию, где их привлекут к уголовной ответственности.

Отмечается, что Дмитрия Шкуратова осудили в 2015 году за применение насилия в отношении представителя власти. Самодов обвиняется в принуждении к сделке или отказу от нее под угрозой применения насилия. Коровин разыскивался за тяжкое преступление, совещенное организованной группой. Дзятковский обвиняется в убийстве, сообщает «Федерал пресс».

Из всех стран Юго-Восточной Азии Таиланд является самым популярным направлением среди российских граждан. В прошлом году здесь отдохнули 1,7 миллиона туристов. Многие предпочитают жить в Таиланде постоянно или проводить там зимние месяцы.