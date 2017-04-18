В Таиланде во время буддийских праздников погибли почти 400 человек
В период празднования Сонгкрана (Нового года по буддийскому лунному календарю) с 11 по 17 апреля в Таиланде погибли 390 человек.
Кроме того, за это время в стране произошло 3,7 тысячи ДТП, в которых пострадали 3,8 тысячи человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря МВД Крисаду Бунрата.
Он отметил, что более 40% аварий произошли по вине пьяных водителей. Еще в 28% случаев к ДТП приводило несоблюдение скоростного режима. Бунрат также добавил, что в 85% аварий были виноваты мотоциклисты.
В то же время он сообщил, что по сравнению с прошлым годом, количество аварий снизилось на 12%. Этому способствовали принятые меры по профилактике ДТП. В частности, изъятие 7,5 тысячи транспортных средств у нетрезвых водителей.
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