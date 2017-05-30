В Таиланде слоны нападают на грузовики с фруктами

В Таиланде зафиксирована серия ограблений, совершенных дикими слонами. Животные останавливают машины с фруктами и утаскивают груз.

Об одном таком случае рассказал водитель трехтонного грузовика, перевозивший ананасы. Инцидент произошел в провинции Прачуаб Кирикхан, нрядом с курортом Хуа Хин.

По его словам, один из слонов перегородил дорогу грузовику, а остальные тем временем принялись таскать фрукты. Водитель несколько раз порывался уехать, но слон не выпускал его. Более того, разозлившись, животное нанесло несколько ударов хоботом по кабине. Водителя это проявление агрессии напугало, поскольку в машине вместе с ним находились жена и ребенок.

В ситуацию побоялись вмешиваться даже полицейские. Вызволили грузовик из слоновьего плена лесные рейнджеры, которые приехали по вызову патрульных, сообщает РИА «Новости».