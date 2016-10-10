В Таиланде при прыжке с парашютом погиб россиянин
Гражданин России в тайском аэроклубе в провинции Чонбури прыгнул с парашютом и погиб. Причиной трагедии стал несчастный случай: парашют вывернуло порывом ветра.
Российский гражданин выпрыгнул из двухместного мотодельтаплана, сообщает издание "Народные новости". Перед приземлением у парашютиста лопнула одна из строп. В результате мужчина упал на землю с высоты 40 метров.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Подробности инцидента выясняются.
Следующая новость Нового главу ВДВ представили личному составу
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии