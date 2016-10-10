В Таиланде при прыжке с парашютом погиб россиянин

Гражданин России в тайском аэроклубе в провинции Чонбури прыгнул с парашютом и погиб. Причиной трагедии стал несчастный случай: парашют вывернуло порывом ветра.

Российский гражданин выпрыгнул из двухместного мотодельтаплана, сообщает издание "Народные новости". Перед приземлением у парашютиста лопнула одна из строп. В результате мужчина упал на землю с высоты 40 метров.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Подробности инцидента выясняются.