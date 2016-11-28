В ДТП в Таиланде пострадали трое россиян

Трое российских туристов пострадали в ДТП на острове Пхукет на юге Таиланда.

Они были в числе 42 пассажиров автобуса, который на большой скорости внезапно съехал с дороги и врезался в ограждение. По словам водителя, он был вынужден совершить такой маневр, чтобы избежать столкновения с другими автомобилями, поскольку у автобуса внезапно отказали тормоза, сообщает издание Phuket News.

По данным газеты, пострадавшие россияне госпитализированы, но об их состоянии ничего не сообщается.

В посольстве России в Бангкоке заявили, что информации о ДТП к ним не поступало ни от полиции, ни от туристических фирм.