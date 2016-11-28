В ДТП в Таиланде пострадали трое россиян

Трое российских туристов пострадали в ДТП на острове Пхукет на юге Таиланда.

Они были в числе 42 пассажиров автобуса, который на большой скорости внезапно съехал с дороги и врезался в ограждение. По словам водителя, он был вынужден совершить такой маневр, чтобы избежать столкновения с другими автомобилями, поскольку у автобуса внезапно отказали тормоза, сообщает издание Phuket News.

По данным газеты, пострадавшие россияне госпитализированы, но об их состоянии ничего не сообщается.

В посольстве России в Бангкоке заявили, что информации о ДТП к ним не поступало ни от полиции, ни от туристических фирм.

Новости по теме
Теги:
События: аварии, туризм
Следующая новость Минздрав опроверг поддержку снижения температуры горячей воды в домах

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО