В ДТП в Таиланде пострадали трое россиян
Трое российских туристов пострадали в ДТП на острове Пхукет на юге Таиланда.
Они были в числе 42 пассажиров автобуса, который на большой скорости внезапно съехал с дороги и врезался в ограждение. По словам водителя, он был вынужден совершить такой маневр, чтобы избежать столкновения с другими автомобилями, поскольку у автобуса внезапно отказали тормоза, сообщает издание Phuket News.
По данным газеты, пострадавшие россияне госпитализированы, но об их состоянии ничего не сообщается.
В посольстве России в Бангкоке заявили, что информации о ДТП к ним не поступало ни от полиции, ни от туристических фирм.
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