В Таиланде погиб российский турист
Возле острова Пхукет утонул турист из России. 43-летний мужчина купался во время сильного волнения на море.
Известно, что Роман Уросов находился на отдыхе с супругой. Она увидела, что муж начал тонуть, позвала спасателей, но было уже поздно, сообщает РГ. О трагедии проинформировано российское посольство в Таиланде.
Происшествие случилось в районе пляжа Карон Бич, где были выставлены красные и желтые флажки. Врачи сообщили, что у россиянина могло быть хроническое заболевание, приступ которой стал причиной утопления.
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