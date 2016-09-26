В Таиланде погиб российский турист

Возле острова Пхукет утонул турист из России. 43-летний мужчина купался во время сильного волнения на море.

Известно, что Роман Уросов находился на отдыхе с супругой. Она увидела, что муж начал тонуть, позвала спасателей, но было уже поздно, сообщает РГ. О трагедии проинформировано российское посольство в Таиланде.

Происшествие случилось в районе пляжа Карон Бич, где были выставлены красные и желтые флажки. Врачи сообщили, что у россиянина могло быть хроническое заболевание, приступ которой стал причиной утопления.