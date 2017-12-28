В Таиланде победителя лотереи придется определять по ДНК
Два жителя Таиланда оспаривают принадлежность выигрышных лотерейных билетов, общая сумма приза по которым составляет 920 тысяч долларов.
Некоторое время назад в полицию обратился 50-летний учитель с заявлением о потере пяти выигрышных лотерейных билетов. В ходе поисков правоохранители установили, что денежный приз уже получен другим человеком – 62-летним бывшим полицейским. Тот утверждает, что билеты принадлежали именно ему.
Для разрешения спора полиция решила обратиться за помощью к ученым. Истинный владелец счастливых лотерейных билетов будет установлен с помощью ДНК-теста оставленных на них отпечатков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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