В Таиланде победителя лотереи придется определять по ДНК

Два жителя Таиланда оспаривают принадлежность выигрышных лотерейных билетов, общая сумма приза по которым составляет 920 тысяч долларов.

Некоторое время назад в полицию обратился 50-летний учитель с заявлением о потере пяти выигрышных лотерейных билетов. В ходе поисков правоохранители установили, что денежный приз уже получен другим человеком – 62-летним бывшим полицейским. Тот утверждает, что билеты принадлежали именно ему.

Для разрешения спора полиция решила обратиться за помощью к ученым. Истинный владелец счастливых лотерейных билетов будет установлен с помощью ДНК-теста оставленных на них отпечатков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.