В Таиланде жертвами наводнения стали 90 человек

Количество погибших в результате наводнения в Таиланде достигло 90 человек. Во власти стихии оказались 12 провинций страны.

Причиной наводнения стали обильные дожди, которые продолжаются в Таиланде с начала января. В общей сложности от него пострадали около двух миллионов человек, сообщают «Народные новости» со ссылкой на спасательные службы страны. Размер ущерба, нанесенного стихией, приближается к трем миллиардам долларов.

Отмечается, что большинству тайских курортов наводнение вреда не причинило.