В Таиланде жертвами наводнения стали 90 человек
Количество погибших в результате наводнения в Таиланде достигло 90 человек. Во власти стихии оказались 12 провинций страны.
Причиной наводнения стали обильные дожди, которые продолжаются в Таиланде с начала января. В общей сложности от него пострадали около двух миллионов человек, сообщают «Народные новости» со ссылкой на спасательные службы страны. Размер ущерба, нанесенного стихией, приближается к трем миллиардам долларов.
Отмечается, что большинству тайских курортов наводнение вреда не причинило.
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