В Таиланде 20 человек погибли при пожаре в автобусе

В Таиланде загорелся автобус, перевозивший нелегалов. Два десятка пассажиров погибли, не сумев выбраться из него.

Автобус вез мьянмских гастарбайтеров в Бангкок. В общей сложности в нем находились 47 человек.

По свидетельству очевидцев, пламя в считанные секунды охватило заднюю часть транспортного средства. Спастись удалось только тем, кто находился в передней части.

На месте происшествия работают пожарные и полиция. Они выясняют причины возгорания, сообщает Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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