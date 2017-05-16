Таиланд закрывает ряд островов для туристов из-за муссонов
До октября месяца власти Таиланда закрывают десятки экзотических островов в Андаманском море.
Местные туроператоры уже приостановили продажу туров на Симиланские острова, а также заповедные архипелаги в южных провинциях Сурин и Сатун.
Главными причинами называют сезон дождей, который обрушится на острова летом, в связи с чем, значительно повысится уровень воды в море. Муссоны для страны – вещь ежегодная.
А также, чтобы улучшить экологическую обстановку в южных водах королевства, там обозначилась проблема популяции кораллов, на восстановление которой требуется несколько месяцев покоя, сообщает ТАСС.
Следующая новость Текст молитвы «Отче наш» стал рекламным слоганом
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии