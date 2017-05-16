Таиланд закрывает ряд островов для туристов из-за муссонов

До октября месяца власти Таиланда закрывают десятки экзотических островов в Андаманском море.

Местные туроператоры уже приостановили продажу туров на Симиланские острова, а также заповедные архипелаги в южных провинциях Сурин и Сатун.

Главными причинами называют сезон дождей, который обрушится на острова летом, в связи с чем, значительно повысится уровень воды в море. Муссоны для страны – вещь ежегодная.

А также, чтобы улучшить экологическую обстановку в южных водах королевства, там обозначилась проблема популяции кораллов, на восстановление которой требуется несколько месяцев покоя, сообщает ТАСС.