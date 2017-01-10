Таиланд отказался от покупки украинских танков из-за невыполнения Киевом контракта

Подписанный еще в 2011 году контракт на поставку в Таиланд 49 украинских танков «Оплот» разорван в одностороннем порядке Министерством обороны страны из-за невыполнения Киевом условий поставки.

По словам главы тайского военного ведомства Правита Вонгсумона, Украина должна была поставить 49 танков к октябрю 2017 года, однако начались проблемы с поставками. В прошлом году украинская сторона предоставила лишь 20 «Оплотов», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Вести».

Как отметили в Бангкоке, армейский комитет Таиланда, принимающий решения о закупках военной техники, сначала сократил объем заказа у Украины, а затем и вовсе перешел на танки китайского производства. С Китаем заключен контракт на поставку 28 боевых машин VT-4 с возможностью увеличения заказа.

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