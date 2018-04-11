Таиланд депортировал находящихся в розыске россиян

Двое россиян, скрывавшихся в Таиланде от российского правосудия, депортированы на родину в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Они доставлены в Москву и заключены под стражу для проведения дальнейших следственных действий», — сказала она.

Один из депортированных подозревается в мошенничестве, а второй обвиняется в интимной связи с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, сообщает «РИА Новости».