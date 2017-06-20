Тагильский уфолог разглядел на Марсе трупы пришельцев
Уфолог-любитель из Нижнего Тагила утверждает, что на Марсе обнаружены тела погибших гуманоидов, но NASA скрывает эту информацию.
По словам россиянина, тела двух инопланетян были засняты американским марсоходом Curiosity. Качество снимков позволяет отчетливо их разглядеть. Однако NASA уже удалило эти снимки со своего сайта и заменило другими, гораздо более худшего качества.
Кроме того, по словам уфолога, ему также удалось разглядеть на одной из фотографий объект, который может быть инопланетный космическим кораблем. Россиянин считает, что американские ученые специально скрывают от общественности эту информацию, поскольку у них нет ей объяснений, передает «Экономика сегодня».
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