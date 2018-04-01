Таджикская авиакомпания Somon Air приостановит ряд рейсов в Россию

Таджикская компания Somon Air по требованию Минтранса России со 2 апреля приостановит несколько рейсов в РФ.

«В связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Республики Таджикистан заявок авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в пункты на территории Таджикистана», - пояснили в компании.

Somon Air приостановит полеты из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи, а также из Худжанда в Казань и Петербург. При этом сохранятся рейсы в Москву и Новосибирск из Душанбе, в Новосибирск и Краснодар из Худжанда и в Москву из Куляба, передает РБК.

В апреле 2017 года Россия приостанавливала рейсы данной авиакомпании из-за отказа Минтранспорта Таджикистана дать разрешение на полеты «Ямала» в Душанбе. В мае 2017 года после переговоров Россия возобновила данные рейсы.

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