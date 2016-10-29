В Таджикистане построят самую высокую в мире плотину

Власти Таджикистана объявили о начале строительства 335-метровой плотины Рогунской ГЭС на реке Вахш. Это будет самое высокое сооружение в мире, построенное на реке.

Рогунская гидроэлектростанция девятая в каскаде ГЭС на Вахше, она расположена в 110 километрах к юго-востоку от Душанбе. После возведения плотины за ней будет образовано Рогунское водохранилище объемом более 13 кубических километров.

Стоимость строительства оценивается более чем в два миллиарда долларов. Первый агрегат ГЭС заработает в конце 2018 года, сообщает ТАСС.