В Таджикистане построят самую высокую в мире плотину
Власти Таджикистана объявили о начале строительства 335-метровой плотины Рогунской ГЭС на реке Вахш. Это будет самое высокое сооружение в мире, построенное на реке.
Рогунская гидроэлектростанция девятая в каскаде ГЭС на Вахше, она расположена в 110 километрах к юго-востоку от Душанбе. После возведения плотины за ней будет образовано Рогунское водохранилище объемом более 13 кубических километров.
Стоимость строительства оценивается более чем в два миллиарда долларов. Первый агрегат ГЭС заработает в конце 2018 года, сообщает ТАСС.
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