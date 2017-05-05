В Таджикистане отказались от проведения акции «Бессмертный полк»

Продолжение боевых действий в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции кроме тех, что запланированных в Парке Победы на 9 мая.

Кроме того, «Бессмертный полк» противоречит исламским ценностям и традициям, запрещающим выходить на улицы с портретами погибших. Об этом сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на Государственное национальное информагентство Таджикистана (НИАТ) «Ховар».

«Просим некоторых «друзей» сначала правильно прояснить ситуацию, связанную с акцией, а затем принять решение о ее агитации», - говорится в заявлении агентства.