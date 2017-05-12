Таджик рекламировал «ИГ» из бытовки в Балашихе

Гастарбайтера из Таджикистана, проживающего в подмосковной Балашихе, арестовали за распространение фотографий «Исламского государства» в социальной сети «Одноклассники».

Суд в Подмосковье санкционировал арест 36-летнего гражданина Таджикистана, который «постил» запрещенные материалы из строительного вагончика, рядом с местом работы.

По мнению следователей, он это делал в целях публичного призыва к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания террористической деятельности «ИГ».

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину, передает Interfax.