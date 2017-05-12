Таджик рекламировал «ИГ» из бытовки в Балашихе
Гастарбайтера из Таджикистана, проживающего в подмосковной Балашихе, арестовали за распространение фотографий «Исламского государства» в социальной сети «Одноклассники».
Суд в Подмосковье санкционировал арест 36-летнего гражданина Таджикистана, который «постил» запрещенные материалы из строительного вагончика, рядом с местом работы.
По мнению следователей, он это делал в целях публичного призыва к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания террористической деятельности «ИГ».
В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину, передает Interfax.
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