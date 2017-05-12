Таджик рекламировал «ИГ» из бытовки в Балашихе

Гастарбайтера из Таджикистана, проживающего в подмосковной Балашихе, арестовали за распространение фотографий «Исламского государства» в социальной сети «Одноклассники».

Суд в Подмосковье санкционировал арест 36-летнего гражданина Таджикистана, который «постил» запрещенные материалы из строительного вагончика, рядом с местом работы.

По мнению следователей, он это делал в целях публичного призыва к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания террористической деятельности «ИГ».

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину, передает Interfax.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, СНГ
Следующая новость Четыре страны перестали признавать дипломы украинских медицинских вузов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО