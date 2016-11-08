Таблица Менделеева пополнилась четырьмя новыми элементами
Периодическая таблица Дмитрия Менделеева сейчас официально пополнилась четырьмя химическими элементами. С сегодняшнего дня в неё вместились элементы, имеющие атомные числа 113, 115, 117 и 118. Соответственное решение было принято сегодня на заседании Международного союза теоретической и прикладной химии.
Как подметил ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Стриханов, заполнение 7-го ряда периодической системы свидетельствует о прогрессе современной науки. Учёные продолжают двигаться на пути исследования природных законов,- сообщает «ВладТайм».
В числе институтов, которые играют сейчас максимальную роль в этой сфере, Стриханов выделил институт в Дубне.
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