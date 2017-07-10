Таблетки от изжоги сокращают жизнь
Американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что люди, регулярно принимающие препараты от изжоги, умирали чаще в течение следующих шести лет, чем те, кто прибегал к альтернативному лечению.
Специалисты не смогли определить, что конкретно приводит к ранней смерти. По предварительным данным, препараты приводят к хроническим заболеванием почек, деменции и остеопорозу, - сообщает «Экономика сегодня».
Согласно другим исследованиям, ИПП (ингибиторы протонной помпы) напрямую связаны со старением клеток и тканей.
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