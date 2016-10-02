В Табасаранском районе Дагестана ликвидированы трое боевиков

В ходе контртеррористической операции в Табасаранском районе Дагестана уничтожены трое боевиков, причастных к организации терактов и убийствам, в том числе главарь так называемой «табасаранской группировки» Магомеднаби Оруджев.

- В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Акка силами правопорядка была обнаружена группа бандитов, которые на предложение сдаться открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России трое боевиков были нейтрализованы, - цитирует «Интерфакс» представителя республиканского оперативного штаба Национального антитеррористического комитета.

По оперативной информации, Оруджев был организатором подрыва джемикентского поста ДПС в феврале и убийства двух сотрудников полиции в марте этого года. Кроме того он подозревается в убийстве охотников, случайно вышедших на стоянку бандитов.

Сведения о вероятном местонахождении банды поступили в НАК от местных жителей, заметивших группу лиц вблизи населенных пунктов Улух, Урзиг и Акка.

В 4:30 по московскому времени в Табасаранском районе был введен режим контртеррористической операции.

Как отметили в НАК, на месте столкновения с бандитами обнаружены оружие и боеприпасы. Никто из гражданского населения и сотрудников личного состава правоохранительных органов не пострадал.

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