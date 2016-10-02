В Табасаранском районе Дагестана ликвидированы два боевика

На окраине села Акка в Табасаранском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции ликвидированы два боевика.

- В ходе поисковых мероприятий на окраине села Акка во время перестрелки уничтожены два боевика, их личности устанавливаются, - цитирует «Интерфакс» представителя оперативного штаба республиканского НАК.

По словам собеседника агентства, оперативно-розыскные мероприятия в Табасаранском районе продолжаются, поскольку у ликвидированных боевиков могли быть сообщники и пособники.

Ранее сообщалось, что в 4:30 по московскому времени в Табасаранском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции.

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