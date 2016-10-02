В Табасаранском районе Дагестана введен режим КТО
Режим контртеррористической операции введен в Табасаранском районе Дагестана, правоохранительные органы республики приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.
- Решением руководства оперативного штаба республики в воскресенье в 4:30 по московскому времени в пределах административных границ Табасаранского района республики введен режим контртеррористической операции. Силовики проводят спецмероприятие по поиску и задержанию боевиков и их пособников, - цитирует агентство представителя оперативного штаба НАК.
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