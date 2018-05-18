Табак может спасти человеку жизнь
Декоративный табак способен бороться с инфекционными заболеваниями, считают ученые.
Как показали исследования, в листьях декоративного табака содержится особый белок, который может помочь при борьбе с болезнями, вызываемыми золотым стафилококком, ВИЧ и энцефалитными вирусами.
Пептид NaD1, содержащийся в табаке, разрушает наружный слой клеток грибка, который является возбудителем опасных болезней у людей с ослабленным иммунитетом.
Более того, табак может даже побороть устойчивые к антибиотикам инфекции, сообщает Ura.ru.
Следующая новость Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель в Сочи
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии