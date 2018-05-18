Табак может спасти человеку жизнь

Декоративный табак способен бороться с инфекционными заболеваниями, считают ученые.

Как показали исследования, в листьях декоративного табака содержится особый белок, который может помочь при борьбе с болезнями, вызываемыми золотым стафилококком, ВИЧ и энцефалитными вирусами.

Пептид NaD1, содержащийся в табаке, разрушает наружный слой клеток грибка, который является возбудителем опасных болезней у людей с ослабленным иммунитетом.

Более того, табак может даже побороть устойчивые к антибиотикам инфекции, сообщает Ura.ru.

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