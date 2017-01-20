Сыну Виталия Кличко во Флориде едва не откусил руку аллигатор
Украинское издание «Страна» распространило сообщение о том, что старший сын мэра Киева Виталия Кличко едва не остался без руки из-за нападения аллигатора.
«Парень на своей страничке в социальной сети Facebook выложил фото пораненной руки и написал, что момент, конечно, неприятный, но с ним все в порядке», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».
Как отмечает издание, Егор-Даниэль Кличко в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс во Флориде. В этом заповеднике неподалеку от Майами он ухаживает за аллигаторами.
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