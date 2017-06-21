Сыновья взрослых отцов являются особенными

Ученые из Британии и Америки заявили, что сыновья взрослых отцов по сравнению с детьми молодых родителей имеют больше шансов стать вундеркиндами.

По утверждениям специалистов, сыновья взрослых отцов больше сосредоточены на своих интересах и меньше внимания уделяют общественным задачам. Кроме того, их, как правило, почти не волнует суждение других о себе. Такие дети лучше преуспевают в изучении точных наук, - сообщает «Lenta.ru».

К таким выводам эксперты пришли, наблюдая за развитием более 15 тысяч пар близнецов из Великобритании. Тем не менее, это сугубо индивидуальные характеристики. Все же преимуществ рожать детей в более взрослом возрасте гораздо больше, чем минусов.