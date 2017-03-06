Сына Сергея Иванова назначен главой «АЛРОСА»
Алмазодобывающий концерн «Алроса» возглавил Сергей Иванов — младший. Это сын спецпредставителя президента Сергея Иванова.
О подписании правительственной директивы о назначении старшего вице-президента Сбербанка Сергея Иванова-младшего президентом «АЛРОСА» сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Контракт с Ивановым заключается на три года. Директива утверждена вице-премьером Юрием Трутневым, курирующим «АЛРОСА».
Андрей Жарков, занимавший пост главы компании, в конце февраля написал заявление о досрочном уходе по собственному желанию, сообщает «Интерфакс».
Сергею Иванову-младшему 36 лет. Ранее он работал вице-президентом «Сбербанка», возглавлял страховую компанию «Согаз» и был зампредом правления «Газпромбанка».
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