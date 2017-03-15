На съемках ток-шоу «Право голоса» на ТВЦ писатель Веллер швырнул стакан в ведущего

Во время дискуссии о положении русских в Прибалтике на съемках общественно-политического ток-шоу «Право голоса» на телеканале ТВ Центр писатель Михаил Веллер швырнул стакан с водой в голову ведущего Романа Бабаяна.

Инцидент произошел после выступления правозащитника Дмитрия Линтера, рассказавшего о притеснении россиян, проживающих в Эстонии и Латвии. Он назвал политику властей Прибалтики «подлостью и расизмом». Эту позицию поддержал Бабаян, за что подвергся нападению со стороны Веллера.

- Писатель взял в руки стакан с водой и метнул его в ведущего. К счастью, Бабаян отделался мокрым костюмом, стакан разбился, ударившись об пол, а Веллер покинул студию, ругаясь и проклиная передачу и всех нас, – цитирует одного из участников программы «Московский комсомолец» со ссылкой на BaltNews.ee.

Линтер иронично отметил, что после такого скандала либеральная мысль в России понесла некоторую утрату, поскольку «кидаться стаканами и истерить — это не комильфо», особенно если это происходит в компании «компетентных и серьезных мужиков».

Правозащитник также признался, что ценит творчество Веллера и советует читать его книги, но при этом призывает писателя не лезть в политические игры, в которых «он не разбирается».

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Места: Россия
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