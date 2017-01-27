Свыше 370 тысяч человек пожелали увидеть налоговую декларацию Трампа
Более 377 тысяч человек подписали петицию, требующую от президента США Дональда Трампа опубликовать свою налоговую декларацию.
Авторы инициативы призывают главу государства обнародовать подробную декларацию. Они хотят убедиться в том, что в деятельности Трампа на посту президента нет конфликта интересов, передает РИА «Новости».
Ранее, в ходе своей предвыборной кампании, Трамп отказался публиковать декларацию, сославшись на то, что ее аудитом занимается налоговая служба США. Это дало противникам миллиардера основания для подозрений, что он может практически не платить федеральные налоги, пользуясь различными лазейками в законодательстве и льготами.
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