Свыше семи тысяч жителей Подмосковья лишились света
В результате прошедшего урагана и ливня в Москве и области около 7,3 тысячи человек остаются без электроснабжения в Подмосковье.
Из-за непогоды отключились более десятка линий электропередачи и почти 600 трансформаторных подстанций, сообщает РИАМО.
В регионе проводятся аварийно-восстановительные работы, ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова.
По последней информации, число жертв ураганного ветра в Москве увеличилось до семи человек, еще один человек погиб в подмосковном Красногорске.
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