Свыше семи тысяч жителей Подмосковья лишились света

В результате прошедшего урагана и ливня в Москве и области около 7,3 тысячи человек остаются без электроснабжения в Подмосковье.

Из-за непогоды отключились более десятка линий электропередачи и почти 600 трансформаторных подстанций, сообщает РИАМО.

В регионе проводятся аварийно-восстановительные работы, ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова.

По последней информации, число жертв ураганного ветра в Москве увеличилось до семи человек, еще один человек погиб в подмосковном Красногорске.