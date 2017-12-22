Свыше 20 миллионов россиян живут за чертой бедности

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила на XVII съезде партии «Единая Россия», что на данный момент более 20 миллионов человек в России живут за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума.

Она добавила, что снижение доходов населения в этом году дало еще 1,4%, а значит, показатель равняется уже 20,3 миллиона человек.

Татьяна Голикова отметила, что для РФ – 1,4% - показатель достаточно высокий, сообщает ТАСС.