Свыше 20 миллионов россиян живут за чертой бедности
Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила на XVII съезде партии «Единая Россия», что на данный момент более 20 миллионов человек в России живут за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума.
Она добавила, что снижение доходов населения в этом году дало еще 1,4%, а значит, показатель равняется уже 20,3 миллиона человек.
Татьяна Голикова отметила, что для РФ – 1,4% - показатель достаточно высокий, сообщает ТАСС.
Следующая новость Более сотни россиян третьи сутки не могут вылететь из Китая
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии