Свыше 240 человек пострадали при разгоне митинга в Джакарте

При разгоне акции протеста в Джакарте индонезийская полиция применила слезоточивый газ, в результате чего пострадали более 240 человек.

За медицинской помощью обратились примерно 160 демонстрантов и более 80 стражей порядка, сообщает ТАСС со ссылкой на официальные источники. Один из участников митинга скончался, поскольку он, как предполагается, страдал от астмы.

Наряду с этим были госпитализированы с тяжелыми травмами пятеро военнослужащих, двое полицейских и один пожарный.

Акция протеста была направлена против губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнамы, которого обвиняют в антиисламских высказываниях. По разным данным, в митинге приняли участие от 50 до 200 тысяч человек. Власти пообещали провести расследование по данному поводу.