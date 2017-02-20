Свыше 30 человек погибли в результате теракта в Сомали
По меньшей мере 39 человек стали жертвами взрыва в столице Сомали – Могадишо. Еще свыше 40 получили ранения.
Инцидент произошел 19 февраля на городском рынке. Предполагается, что взрыв устроил террорист-смертник, управлявший заминированным автомобилем. По словам очевидцев, в результате теракта рынок был практически уничтожен, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.
Пока ни одна террористическая группировка не заявила о своей причастности к произошедшему.
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