Свыше 30 человек погибли в результате теракта в Сомали

По меньшей мере 39 человек стали жертвами взрыва в столице Сомали – Могадишо. Еще свыше 40 получили ранения.

Инцидент произошел 19 февраля на городском рынке. Предполагается, что взрыв устроил террорист-смертник, управлявший заминированным автомобилем. По словам очевидцев, в результате теракта рынок был практически уничтожен, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пока ни одна террористическая группировка не заявила о своей причастности к произошедшему.