В связи с пожаром в доме у главы департамента судейства в Греции отменены все матчи

Федерация футбола Греции временно приостановила проведение чемпионатов страны по футболу во всех профессиональных лигах в связи с нападением на дом главы департамента судейства Гиоргиоса Бикаса.

«После экстренного совещания федерация футбола Греции объявляет о временной приостановке всех национальных первенств до завершения расследования о причинах возникновения пожара уполномоченными органами. Федерация футбола Греции также выражает свою поддержку господину Гиоргиосу Бикасу», - цитирует «Спортфакт» текст официального пресс-релиза.

Ранее сообщалось, что в доме у Бикаса при подозрительных обстоятельствах вспыхнул пожар. Ни глава судейского корпуса Греции, ни члены его семьи не пострадали только потому, что в момент возгорания не находились в доме.