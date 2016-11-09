В связи с пожаром в доме у главы департамента судейства в Греции отменены все матчи
Федерация футбола Греции временно приостановила проведение чемпионатов страны по футболу во всех профессиональных лигах в связи с нападением на дом главы департамента судейства Гиоргиоса Бикаса.
«После экстренного совещания федерация футбола Греции объявляет о временной приостановке всех национальных первенств до завершения расследования о причинах возникновения пожара уполномоченными органами. Федерация футбола Греции также выражает свою поддержку господину Гиоргиосу Бикасу», - цитирует «Спортфакт» текст официального пресс-релиза.
Ранее сообщалось, что в доме у Бикаса при подозрительных обстоятельствах вспыхнул пожар. Ни глава судейского корпуса Греции, ни члены его семьи не пострадали только потому, что в момент возгорания не находились в доме.
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