В связи с морозами МЧС организовало пункты обогрева на дорогах
В связи с сильными морозами МЧС развернуло на дорогах Центрального и Приволжского округов мобильные пункты обогрева.
Водителям предоставляются теплые вещи, горячее питание и топливо для автомобилей. Кроме того, ГИБДД усилило патрулирование на трассах, передает «ТВ Центр».
Согласно данным синоптиков, в Костромской области в течение ближайших трех дней будет держаться температура минус 25 градусов. В ряде регионов прогнозируется похолодание более чем на 10 градусов ниже климатической нормы. В Саратовской и Челябинской областях из-за морозов школы отменили занятия для учеников младших классов.
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