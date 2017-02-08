В связи с морозами МЧС организовало пункты обогрева на дорогах

В связи с сильными морозами МЧС развернуло на дорогах Центрального и Приволжского округов мобильные пункты обогрева.

Водителям предоставляются теплые вещи, горячее питание и топливо для автомобилей. Кроме того, ГИБДД усилило патрулирование на трассах, передает «ТВ Центр».

Согласно данным синоптиков, в Костромской области в течение ближайших трех дней будет держаться температура минус 25 градусов. В ряде регионов прогнозируется похолодание более чем на 10 градусов ниже климатической нормы. В Саратовской и Челябинской областях из-за морозов школы отменили занятия для учеников младших классов.